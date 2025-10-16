Tras el aborto, matrimonio igualitario y la Ley Trans, Uruguay aprueba la eutanasia activa

Hoy, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de Muerte Digna, que en agosto había sido votado por la Cámara de Representantes.

De esta forma, Uruguay se transformó en el tercer país de la región en legalizar la eutanasia.

Colombia se convirtió en 1997 en el primer país de América en despenalizar la eutanasia por decisión de la Corte Constitucional, aunque la primera eutanasia legal se realizó en 2015. Desde 2021, el acceso está permitido incluso a personas con enfermedades graves e incurables no terminales.

Mientras tanto, Canadá legalizó la eutanasia en 2016 tras un fallo del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la penalización.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La aprobada este miércoles en Uruguay se suma a otras destacadas leyes votadas en los últimos años. De hecho, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló en una publicación en su cuenta de X que el país suramericano volvió a ser "pionero en agenda de derechos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2012, el Parlamento aprobó el aborto hasta la semana doce de gestación por la sola decisión de la mujer, siempre que se lleve a cabo bajo la supervisión del Estado. Hasta ese momento, solo en Cuba, Guyana y Puerto Rico el aborto era legal en términos generales.

Al año siguiente, una nueva ley aprobada en el Parlamento colocó a Uruguay como el segundo país de Latinoamérica -solo por detrás de Argentina- en regular la unión civil entre personas del mismo sexo.

Esta señala que la institución del matrimonio implica "la unión de dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estos".

Ya en 2018, fue aprobada la Ley Integral para Personas Trans, normativa inédita en Latinoamérica y que establece medidas para revertir los mecanismos de discriminación y avanzar en la garantía de derechos para dicha población.

"Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona", apunta en su primera artículo.

Este miércoles, Uruguay legalizó la eutanasia en una votación en la que se expresaron a favor tanto legisladores del oficialismo como de la oposición.

En una entrevista con EFE, el senador por el Partido Colorado Ope Pasquet, quien en el año 2020 había impulsado un proyecto para legalizar la eutanasia, aseguró que esta es "necesaria, liberal y humanitaria".

"Es necesaria porque hay mucha gente que llega al final de la vida afectada por enfermedades incurables e irreversibles, que padecen sufrimientos insoportables y que a veces algunas quieren acortar la vida para no sufrir hasta el final", dijo.

En tanto, el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet apuntó en la Cámara Alta: "Es un derecho a decidir. No sustituye lo ya existente y no impone conducta. Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito".

El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir" mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.

"Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República", cita el texto, que detalla luego el paso a paso del procedimiento para la eutanasia.