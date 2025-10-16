Trump amenaza con "matar" a los miembros de Hamás si siguen las ejecuciones en Gaza

"Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, algo que no estaba en el Acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos a ellos", indicó Trump en la red social Truth este jueves.

El jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, instó este miércoles "firmemente" a Hamás a que cese la violencia contra civiles en la Franja de Gaza y aproveche la "oportunidad histórica" para alcanzar la paz "desarmándose sin demora".

"Instamos firmemente a Hamás a suspender de inmediato la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza, tanto en las zonas controladas por Hamás como en aquellas bajo protección de las (Fuerzas de Defensa de Israel) FDI, detrás de la Línea Amarilla", escribió Cooper en un mensaje publicado en X.

El comandante estadounidense informó que transmitió sus "preocupaciones a los mediadores" que negocian en Egipto la implementación de la propuesta de paz impulsada por Trump para el enclave palestino.

Tras el acuerdo de paz, las milicias armadas de Hamás se han movilizado en Gaza para retomar el control y han realizado ejecuciones sumarias de personas que acusa de colaborar con Israel y ha mantenido choques con grupos rivales armados.

Varios videos circulan en los últimos días en redes sociales y muestran la ejecución de varias personas maniatadas, con los ojos vendados y puestas en una fila, por parte de hombres armados, ante la presencia de decenas de personas.

Dichas ejecuciones, que según fuentes locales se produjeron en la ciudad de Gaza, han tenido lugar en el arranque del alto el fuego en la Franja, que ha supuesto la retirada de las tropas israelíes de la mitad del territorio, y en el marco de enfrentamientos de hombres armados de Hamás y otras milicias locales.