Turquía, lista para aportar tropas a la fuerza internacional de Gaza del plan Trump

"Subrayamos la importancia de aplicar plenamente el alto el fuego y de asegurar la asistencia humanitaria ininterrumpida. Turquía continuará sus esfuerzos de ayuda humanitaria, y las Fuerzas Armadas turcas están listas para participar en la fuerza multinacional que se establecerá en Gaza", afirmó el ministro de Defensa, Yaşar Güler.

Güler expresó la satisfacción de su Gobierno con el alto el fuego en Gaza y confió en que abra el camino hacia una solución al conflicto en la forma de dos Estados, uno israelí y uno palestino, informóa la agencia oficialista turca Anadolu.

El ministro turco hizo esas declaraciones en Bruselas, donde participó en una reunión de ministros de países de la OTAN.

El pasado día 8, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ya adelantó que no descartaba que Turquía participara en esa fuerza internacional de estabilización.

El plan de paz de Trump prevé que esa fuerza asuma la responsabilidad sobre la seguridad interna y fronteriza de Gaza conforme las tropas israelíes se retiran de la Franja.

El despliegue internacional tendrían también la misión de entrenar a las fuerzas policiales oficiales de Gaza.