Valdano, Serrat, Amaral o Manolo García llaman a manifestarse por una paz justa en Gaza

Según explicó este jueves en rueda de prensa la plataforma PararLaGuerra, que agrupa a decenas de personalidades, habrá concentraciones en 250 ciudades españolas este viernes y sábado y una manifestación el domingo en Madrid, que será una celebración por el alto el fuego, y por eso concluirá con un concierto gratuito de Miguel Ríos y Colectivo Panamera, entre otros músicos.

La manifestación cuenta con el apoyo de 130 personalidades de la cultura y 120 organizaciones, incluidos los actores Juan Echanove, Julián López, Alberto Ammann, Antonio de la Torre, Arturo Valls, Enrique Auquer, las actrices Malena Alterio, Macarena García, Isabel Ordaz, María Barranco, los directores Fernando Colomo, Emilio Martínez Lázaro, Julio Medem, Marcel Barrena y Benito Zambrano, o la directora Carol Rodríguez.

Entre los artistas que respaldan la convocatoria se encuentran el pintor Antonio López, Miguel Ríos, Rayden, Carlos Tarque, Amaral, Joan Manuel Serrat, La Mari de Chambao, Colectivo Panamera, Love of Lesbian, Manolo García, Rodrigo Cuevas, los raperos Zatu y Sara Socas, Alejandro Astola de Fondo Flamenco o Soledad Giménez.

PararLaGuerra convoca esta manifestación para "celebrar el alto el fuego como lo han hecho en las calles los gazatíes o las familias de los rehenes israelíes", para "felicitarnos porque el alto el fuego no se hubiera conseguido sin la movilización de la sociedad española" y para "exigir una paz justa y duradera para Palestina, en la que se reconozcan sus derechos de acuerdo a la legalidad internacional".

También apoyan esta convocatoria otros profesionales como Jorge Valdano, el pintor Antonio López, la escritora Rosa Montero, los científicos Rafael Matesanz, Amos García o Daniel López de Acuña, el director Lluis Pasqual, la ilustradora Flavita Banana o la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena.