Venezuela suma estado fronterizo con Colombia a plan de defensa para "garantizar la paz"

"Los Bravos de Apure hemos atendido el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro en el marco del Plan Independencia 200 frente a las amenazas del imperialismo norteamericano contra nuestra patria", señaló el funcionario en Instagram, donde publicó imágenes de una movilización de civiles y funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la región.

Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en la movilización participaron integrantes de comunas, circuitos comunales, jóvenes, así como funcionarios policiales.

El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos, Royman Hernández Briceño, indicó, según VTV, que se activaron los "ejercicios de desconcentración masiva" en los siete municipios de Apure como parte de la "fusión cívico-militar-policial".

Hernández Briceño dijo que este despliegue busca reforzar el trabajo del Órgano de Dirección para la Defensa Integral y garantizar que el país se mantenga "inexpugnable, independiente, libre y soberano".

El miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la activación de este plan en Apure, así como en Táchira y Amazonas, también estados fronterizos con Colombia.

El jefe de Estado -a través de un contacto telefónico con VTV- hizo un llamado a "incrementar todas las tareas en los días que están transcurriendo y por venir", relacionadas, señaló, con la "preparación integral para la defensa".

EE.UU. defiende su despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que el Ejecutivo de Maduro insiste en que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" y "apropiarse" de los recursos de Venezuela.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este miércoles que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano, tras haber hundido en el mar a varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.

Además, Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela porque, dijo, los líderes de ese país han "vaciado sus cárceles" para enviar a presos a Estados Unidos.