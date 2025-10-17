Acusan al fundador de la firma 777 Partners por fraude de 500 millones de dólares en EEUU

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el FBI acusaron a Joshua Wander, cofundador de la firma, de "conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores y fraude de valores".

Según alega el fiscal federal en el escrito, Wander "utilizó su firma de inversión, 777 Partners, para estafar a prestamistas e inversores privados por cientos de millones de dólares al pignorar activos que no le pertenecían, falsificar extractos bancarios y realizar otras declaraciones falsas sobre la situación financiera de 777".

El FBI indicó que Wander, de 44 años, se entregó este jueves a los agentes federales tras lo que compareció ante la justicia. Cada uno de los cargos de los que se le acusa podrían conllevar una pena máxima de 20 años en prisión.

777 Partners es un fondo de inversión con sede en Miami. Su exdirector financiero, Damien Alfalla, se declaró culpable el pasado octubre de participar en un esquema de fraude.

Aunque el modelo inicial del fondo se basaba en suscribir y financiar acuerdos estructurados, su negocio se volvió más inseguro a partir de 2018, cuando entró en sectores como plataformas de streaming, aerolíneas y equipos deportivos profesionales como el Sevilla FC y el Genoa CFC que llevaron a la empresa a arrastrar pérdidas.

Los informes mensuales del inversor norteamericano daban una imagen positiva de la inversión de activos, mientras que, en realidad, no había adquirido prácticamente activos y los pocos valores que se presentaban como garantía ya estaban comprometidos para otros préstamos o ni siquiera existían, advierte la demanda del banco neerlandés.

En septiembre del año pasado, se hizo público que 777 Partners había adquirido más del 94 % del Everton en Liverpool, pero, después de casi un año sin pagos, el acuerdo fue cancelado, poniendo en duda la fiabilidad de 777 en otros acuerdos de inversión en clubes de fútbol en Australia, Bélgica, Brasil, Alemania y Francia.