Alemania advierte de que Trump y Putin no deben decidir sobre Ucrania sin Ucrania

"Todo acuerdo sobre la situación de guerra en Ucrania exige que Ucrania esté presente, entre otros, en primer lugar, representada por su presidente. No puede haber decisión sobre Ucrania sin Ucrania", dijo Wadephul durante una rueda de prensa en Ankara junto a su homólogo turco, Hakan Fidan.

"Por eso entiendo las conversaciones de Budapest como un segundo intento después de las de Alaska (el 15 de agosto pasado) para convencer finalmente al presidente Putin de negociar en serio con Ucrania. Ucrania insistirá en esto y tiene para ello el respaldo de Alemania", subrayó el jefe de la diplomacia germana.

Trump anunció el jueves que se reunirá con Putin en la capital húngara para intentar poner fin a la guerra de Ucrania, aunque no detalló la fecha exacta.

Fidan, por su parte, destacó el papel de "mediador" de Trump, recordando que hoy mismo se está reuniendo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Washington.

En opinión del ministro turco, la reunión con Putin en Budapest sería, por lo tanto, simplemente parte de un proceso de "sentarse con ambos bandos" de forma consecutiva, sin significar una toma de decisiones sin Ucrania.

Wadephul llegó al mediodía de hoy a Ankara y estuvo varias horas reunido con Fidan para repasar numerosos asuntos, desde el proceso de acceso de Turquía a la Unión Europea a la cooperación en materia de seguridad europea y la coordinación del alto el fuego en Gaza.

El político conservador alabó la labor de Turquía en el conflicto al haber utilizado su influencia sobre Hamás para conseguir el alto el fuego y subrayó que esta tregua debe desembocar en una paz definitiva, recordando que Alemania apoya la solución de los dos Estados como perspectiva final.