Arzobispo de Caracas: Estas canonizaciones son "un momento para generar esperanza"

"Venezuela está llena de alegría porque tenemos los dos primeros santos. Eso significa que si ellos llegaron a ser santos, también nosotros podemos ser santos", dijo Biord a EFE antes del acto 'Testigos de paz, de la paz para un proceso de paz: el nuevo reto de los santos en Venezuela'.

El arzobispo subrayó que estas canonizaciones representan una "causa país" y "un momento para generar esperanza": "Nos sentimos tan contentos que finalmente hemos tenido una gran victoria: que ellos están con Dios", afirmó.

Ambos serán canonizados este domingo por el papa León XIV en una ceremonia que se prevé multitudinaria con gran participación de fieles y peregrinos en el Vaticano.

"Venezuela además reconoce en estos dos santos, José Gregorio y la Madre Carmen, los valores más grande de los venezolanos, la donación a los demás", apuntó.

Sobre José Gregorio (1864 -1919), Biord recordó su labor como "médico, médico de los pobres y médico de todos", mientras que de la religiosa Carmen Rendiles (1903-1977) resaltó su vocación como "educadora y fundadora de escuela", que les convierten en una "gran alegría, un entusiasmo y un incentivo a seguir su ejemplo".

El arzobispo destacó también la enorme devoción popular que rodea a estos beatos: "En Venezuela hay talleres mecánicos que llevan el nombre de José Gregorio. Hay hospitales que llevan el nombre de José Gregorio. Hay comercios que llevan el nombre de José Gregorio".

"Nos sentimos tan contentos porque son dos compatriotas nuestros que han dado lo mejor del mundo y que ahora son elevados a los altares", añadió.

Biord celebró además el carácter internacional que ha cobrado este momento con peregrinos llegados a Roma desde Australia, Estados Unidos, Chile y Venezuela.

"Una de las cosas bonitas es que los migrantes que han tenido que salir de nuestra patria, sobre todo por la crisis económica, han llevado a José Gregorio a otros lugares", manifestó.

Carmen Rendiles, nacida en Caracas en 1903 y fallecida en 1977, fue la fundadora de la congregación Siervas de Jesús. Fue beatificada en 2018 tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión: la inexplicable curación de una médica venezolana en 2003.

José Gregorio Hernández, nacido en Isnotú, estado Trujillo, en 1864 y fallecido en Caracas en 1919, fue beatificado en 2021 después de que el papa Francisco reconociera el milagro de la recuperación de Yaxury Solórzano Ortega, una niña que recibió un disparo en la cabeza y a quien los médicos daban por perdida.