Canadá y China abordan en Pekín el comercio bilateral y cómo mejorar sus relaciones

Durante el encuentro entre la ministra canadiense Anita Anand y su homólogo chino Wang Yi, los dos "abordaron cuestiones sensibles para ambos países, como la agricultura y los productos agroalimentarios, entre ellos la colza, así como los sectores pesquero, cárnico y de los vehículos eléctricos", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá en un comunicado.

Además, Anand y Wang Yi "también identificaron ámbitos clave en los que Canadá y China pueden cooperar de forma constructiva, como el medioambiente, la energía y la salud".

La visita de Anand a China se produce en el contexto de la nueva política del primer ministro canadiense, Mark Carney, de recomponer las relaciones comerciales y diplomáticas de Canadá con los dos gigantes asiáticos, China e India, dañadas durante el mandato de su predecesor, Justin Trudeau.

El jueves, Carney situó la redefinición de las relaciones con los dos países en el marco de la crisis de confianza y guerra arancelaria desatada por Estados Unidos contra Canadá desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estamos reiniciando un amplio compromiso con China", declaró Carney durante una rueda de prensa cuando se le recordó que el embajador chino en Canadá ha ofrecido eliminar los aranceles que Pekín ha impuesto al aceite de colza canadiense si Ottawa hace lo mismo con los vehículos eléctricos (VE) chinos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En octubre de 2024, Canadá impuso gravámenes del 100 % a los VE de China para armonizar su política comercial con la de Estados Unidos. En respuesta, China tomó medidas contra las exportaciones agrícolas canadienses.

El Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense también destacó que durante la reunión, Anand y Wang Yi "coincidieron en que una comunicación regular y franca es esencial para generar confianza, reforzar la cooperación y abordar las preocupaciones de ambas partes".