Carlos III recibirá a líderes europeos antes de la cumbre de los Balcanes en Londres

El soberano ejercerá de anfitrión en el londinense Palacio de St. James del primer ministro británico, Keir Starmer, y de los líderes de los seis países de los Balcanes Occidentales -Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia-, indicó el palacio de Buckingham en un comunicado.

También participarán representantes de las instituciones comunitarias y los dirigentes de otros Estados europeos asistentes a la cumbre: Austria, Bulgaria, Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Polonia y Eslovenia.

Según el palacio, estarán invitados además artistas y promotores de la economía cultural de la región.

Fundado en 2014 por Alemania, el Proceso de Berlín es una plataforma que reúne a los Gobiernos de los seis países de los Balcanes Occidentales con socios europeos con el objetivo de reforzar la cooperación regional, apoyar el desarrollo económico y acelerar la integración europea.

Además de reuniones políticas, se celebran foros empresariales y eventos de sociedad civil, participación juvenil e igualdad de género.

El miércoles, Starmer presidirá en Londres la 12.ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Balcanes Occidentales y sus socios europeos, en la que se busca estrechar la colaboración en materia de seguridad y la lucha contra la inmigración ilegal.

Esta cita culminará una serie de reuniones ministeriales previas, ya que hubo una de ministros del Interior el 15 de octubre en Londres y otra de ministros de Exteriores el 9 de octubre en Belfast (Irlanda del Norte).

Este año 2025 coincide con varios aniversarios clave para la región, pues se cumplen 30 años del Acuerdo de Paz de Dayton, que puso fin a la guerra de Bosnia, y 30 años del genocidio de Srebrenica.

También son 50 años del Acta Final de Helsinki, que promovió la cooperación y los derechos humanos en Europa durante la Guerra Fría; y 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y la fundación de la ONU.