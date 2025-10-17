Casper Mágico estrena 'Los Mágicos', un disco más que una "historia o una película"

"Quise crear algo más que un disco. 'Los Mágicos' es una historia, una película, un mundo donde todos los que colaboraron dejan su energía plasmada", sostuvo Casper Mágico en un comunicado.

El álbum, lanzado bajo Warner Music, incluye colaboraciones con Anuel AA, Izaak, Luar La L, Lunay, Henry Santos, CDobleta, Hades66, Nio Garcia, Young Miko, J Abdiel y Tutu.

Con éxitos previos como 'Toki', 'Amuleto', 'Dukati' y 'Ice Spice', el disco 'Los Mágicos' viene acompañado de un concepto visual interesante.

La portada del álbum muestra una bola mágica que representa el mundo de 'Los Mágicos', un universo paralelo donde se presume que aún existe el inexistente residencial público Torres de Sabana, en Carolina -municipio vecino a San Juan-, pero inmortalizado en la memoria de Casper Mágico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese mundo, los artistas que participan en el álbum aparecen dibujados como fantasmas, simbolizando las almas y los recuerdos que siguen habitando ese lugar que lo vio crecer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Torres de Sabana ya no existe físicamente, pero en el mundo de 'Los Mágicos' sigue vivo. Este álbum es un homenaje a mis raíces y a todos los que alguna vez soñamos desde el caserío", expresó Casper Mágico, de 36 años.

En dicho residencial público se llevaron a cabo presentaciones musicales con algunos de los principales reguetoneros como Daddy Yankee, Tego Calderón y Julio Voltio.

El interés de Casper Mágico por la música comenzó a sus ocho años de edad, momento en el cual comenzó a explorar con las líricas como pasatiempo junto a Anuel AA.

En el 2005, oficialmente se convierten en un dúo llamado Anuel y Casper y lanzan su primer tema 'Ella dice que te ama', pero en el 2010 el proyecto del dúo llegó a su fin luego de que Casper Mágico fuera a prisión.

En el 2015, Casper oficialmente firmó su primer contrato oficial con la compañía Flow La Movie y a partir de ese momento comienza su carrera como solista y su intervención en el remix de 'Te Boté' lo llevó al estrellato.