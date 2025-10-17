China anuncia un plan para duplicar su infraestructura de carga para eléctricos hacia 2027

Según un comunicado conjunto de hasta seis departamentos gubernamentales como la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR, principal órgano de planificación económica del país), el objetivo será disponer de 28 millones de puntos de carga hacia finales de 2027.

Esto, apunta el portal de noticias económicas Yicai, permitirá proveer de más de 300 millones de kilovatios al parque nacional de vehículos eléctricos, cifra que equivale a las necesidades de carga de unos 80 millones de automóviles de esa tipología.

A finales de agosto, China contaba con unos 17,3 millones de puntos de carga, lo que ya supone un aumento del 54 % con respecto a hace un año.

El plan toma como prioridad las redes de carga rápida en zonas urbanas, pero también presenta objetivos como la renovación de los cargadores en autopista o la consecución de una "cobertura completa" en áreas rurales hacia 2027.

Al cierre de 2024, un 9 % del parque automovilístico total de China correspondía a eléctricos, que sumaban 31,4 millones de unidades y que siguen creciendo en popularidad: muestra de ello es que supusieron cerca de la mitad (42 %) de las nuevas matriculaciones en ese ejercicio.