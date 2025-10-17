Condenado a 30 años de prisión en Bélgica el asesino de una enfermera española

El jurado belga, formado por cuatro mujeres y ocho hombres, tuvo en cuenta como circunstancias atenuantes la ausencia de antecedentes del condenado, el buen comportamiento durante la prisión preventiva y la indemnización de 32.000 euros ya abonada a la familia de la víctima, que tenía 23 años.

César Arribas tiene un mes para recurrir la sentencia en casación, en relación con aspectos de forma, pero no sobre el fondo del asunto.

Palma Lara, amiga de la víctima y compañera del hospital belga donde trabajaba, se declaró satisfecha con la sentencia.

"Nosotros, evidentemente, no vamos a recuperar a Teresa, y todo el dolor y toda la pena que tiene su familia y todos sus amigos... eso no lo va a tapar ninguna pena ni nada, pero al menos queríamos que (...) le cayera la pena máxima, los 30 años", dijo a la prensa tras conocer la decisión del jurado.

Lo que hizo el condenado "es una verdadera atrocidad y una monstruosidad", argumentó.

En un juicio celebrado en Bruselas, el jurado lo declaró este jueves culpable de asesinar a su expareja en una vivienda de la capital de Bélgica el 27 de octubre de aquel año.

El jurado se pronunció afirmativamente sobre las tres preguntas que se le plantearon: si el acusado era culpable, si hubo premeditación y si los objetos punzantes (cuchillos) encontrados en el lugar del crimen fueron utilizados como arma.

El día del crimen, César Arribas viajó desde España hasta la vivienda donde residía la víctima, cerca de la Grand Place de Bruselas, para intentar recuperar la relación que habían mantenido. Ella trabajaba entonces en el instituto especializado en oncología Jules Bordet.

Ante la negativa de la mujer, le asestó más de 150 puñaladas hasta acabar con su vida, para acto seguido lanzarse por la ventana del apartamento con la supuesta intención de suicidarse.

La amiga de Teresa Rodríguez opinó también que en Europa debería existir "un marco jurídico" que haga que todos estos crímenes, aunque sean cometidos en diferentes países, permitiera que se "cumplieran las penas íntegramente y que se contemple verdaderamente el feminicidio y la violencia de género".