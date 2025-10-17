Condenado a 30 años en Francia un hombre por el asesinato de su mujer, desaparecida

El jurado del Tribunal de lo Criminal de Albi (sur) lo sentenció a los mismos años que había pedido para él la Fiscalía en este proceso que, como toda la investigación, había generado una enorme expectación mediática en Francia, entre otras cosas por la incógnita sobre el paradero de Delphine Jubillar, con la que el ahora condenado había tenido dos hijos.

El fiscal, Pierre Aurignac, había insistido en que se mirara por donde se mirara este caso "se llega al mismo resultado, la culpabilidad".

Cédric Jubillar mantuvo durante todo el juicio su inocencia y, antes de que el jurado se retirara a deliberar, aseguró que no había hecho "absolutamente nada a Delphine". Una vez conocido el veredicto, sus abogados anunciaron que recurrirán.

La estrategia de la defensa fue muy criticada por la acusación particular, que criticó los "subterfugios crueles" utilizados por sus abogados ante el "paroxismo de feminicidio", que es como calificó lo que tuvo que sufrir la enfermera de 33 años cuando desapareció de la casa familiar en Cagnac les Mines, en el departamento de Tarn, en la noche del 15 al 16 de diciembre de 2020.

De madrugada, Cédric Jubillar llamó a la Gendarmería para decir que no sabía dónde estaba su mujer aunque por la noche ambos estaban en el domicilio común, al igual que sus dos hijos.

Las sospechas rápidamente se dirigieron hacia él teniendo en cuenta que el matrimonio estaba en proceso de separación, que la mujer mantenía una relación con otro hombre y que, como se supo más tarde, el marido había contado semanas antes a su madre -que lo volvió a decir en el juicio- que estaba dispuesto a matarla.

Las numerosas batidas que se organizaron para encontrar el cuerpo de la víctima (en las primeras incluso participó su marido, antes de ser arrestado), no dieron resultado, de forma que las principales pruebas de la acusación son los testimonios de los días y de las semanas precedentes.

Entre ellos uno de los hijos de la pareja, Louis Jubillar, que tiene ahora 11 años y que contó que se había despertado en la noche de autos y escuchó cómo sus padres estaban discutiendo.