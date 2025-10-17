De temática rosa y a 2.300 euros la entrada: así será la primera 'MET Gala' a la británica

En esta edición inaugural, la gala londinense ha sido ya bautizada como el 'Baile Rosa', ya que este será el color predominante, inspirado por los colores y la luz de la India y en línea con la exposición 'India Antigua: tradiciones vivas', que alberga actualmente el museo y que cerrará sus puertas este fin de semana.

Las entradas para el exclusivo evento, al que solo podrán acceder unas 800 personas bajo invitación expresa, ya están agotadas, pese a que el precio de las mismas asciende a unas 2.000 libras por cabeza (unos 2.300 euros).

El Museo Británico aseguró en una nota que este baile benéfico nace con el objetivo de celebrar la posición de Londres como capital cultural global, así como para recaudar fondos para las colaboraciones internacionales de la institución, tales como el intercambio que permitirá retornar el famoso Tapiz de Bayeux al Reino Unido en 2026.

La idea del evento surgió del propio director del museo, Nicholas Cullinan, que en estas últimas semanas ha compartido alegremente titulares en los que comparaban la cita del sábado con la MET Gala de Nueva York, aunque en entrevistas recientes ha dejado claro que ambas ciudades son muy diferentes y que el baile londinense tendrá un enfoque "único".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para empezar, la gala neoyorquina gira principalmente sobre la alta costura, pues está organizada por la editora Anna Wintour con el respaldo de la revista Vogue, y cuesta casi 65.000 euros la entrada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si bien la moda también jugará un papel fundamental en la cita de Londres, a priori no se espera la misma extravagancia en los atuendos, ni tampoco el mismo perfil de asistentes.

"Queríamos que se centrara en la excelencia en todos los ámbitos, como las artes, la política y el mundo académico, y no solo en las celebridades", explicó Cullinan en una entrevista en el dominical 'The Observer'.

Por ello, el Museo Británico ha establecido un 'Comité del Baile' con cerca de un centenar de personalidades de diferentes disciplinas artísticas y figuras de la aristocracia.

En la interminable lista del comité figuran nombres como la supermodelo británica Naomi Campbell, pasando por la cantante estadounidense Courtney Love o diseñadores de moda como la italiana Miuccia Prada o el español Manolo Blahnik, entre otros.

El evento estará presidido por el propio Cullinan junto a la empresaria india Isha Ambani, directora ejecutiva de Reliance Retail Ventures, el minorista más grande de la India.

El 'Great Court' o 'Gran Atrio' del Museo Británico, con su emblemática rotonda y su cúpula acristalada, será el escenario principal del 'Baile Rosa', donde se pronunciarán los discursos de bienvenida y los invitados serán recibidos con un cóctel.

Después, se sentarán a cenar en mesas dispuestas entre "algunos de los objetos más espectaculares de la colección", dijo el Museo Británico, que cuenta con más de 50.000 piezas exhibidas en público, entre las que se encuentran la Piedra Rosetta o los tan célebres como controvertidos mármoles del Partenón.

En la velada londinense tampoco faltará la música, pues incluirá actuaciones de la cantante y sitarista británica de origen indio Anoushka Shankar; y de la orquesta del director y compositor inglés ganador de un Grammy Jules Buckley.

También se celebrará una "subasta silenciosa" con extravagantes lotes que van desde un retrato de tu mascota hecho por la artista inglesa Tracy Emin hasta el acceso al apartamento -normalmente cerrado- de Coco Chanel en el 31 de la Rue Cambon de París.

Pero no todo es lujo y glamour. El 'Baile Rosa' no nace exento de polémica, pues varios grupos activistas han lanzado una campaña conjunta instando a los miembros del comité a cancelar públicamente su participación en el evento, dado el patrocinio de 10 años que el Museo Británico ha firmado con la petrolera BP y por sus lazos con Israel.

El grupo 'Energy Embargo for Palestine' aseguró en redes sociales que BP es "cómplice" del genocidio en Gaza por suministrar gasolina al Ejército israelí y recordó que el Museo Británico permitió a la Embajada de Israel organizar una fiesta privada en el interior del complejo el pasado mes de mayo, provocando el descontento de gran parte del personal.

El actor Idris Elba, la bisnieta de Sigmund Freud, Bella Freud, y la escritora Zadie Smith, que figuraban inicialmente como parte del comité, han desaparecido de la lista por motivos que se desconocen, pero que los grupos activistas celebraron como un "acto de solidaridad".

Sea como fuere, los focos estarán puestos en lo que ocurra este sábado en el baile inaugural del Museo Británico, que ya aspira a convertirse en una de las grandes citas del calendario sociocultural de Londres.