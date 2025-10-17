Defensa aduce que España es el 4º país de la OTAN en capacidades y aportación a misiones

Ello demuestra, a su juicio, que el gasto financiero es "solo uno de los indicadores" para evaluar la implicación de un país en la OTAN, ya que al dato cuantitativo hay que añadir el cualitativo, porque "si es importante la inversión, todavía lo es más que seamos capaces de invertir en capacidades operativas".

Valcarce hizo estas consideraciones durante la inauguración del VII Foro de Defensa de elEconomista en plena polémica por las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que amenazaba con un posible aumento de los aranceles a España si el país no cumplir con el gasto del 5 % de su PIB en defensa.

En su intervención, recordó que la voluntad del Gobierno español queda expresada con su compromiso "firme" de dedicar al gasto en defensa el 2 % del PIB, pero -añadió- "con una visión a largo plazo entendiendo que la inversión en seguridad es una inversión en innovación, empleo y en soberanía tecnológica".

Por ello, destacó la importancia del incremento del presupuesto en defensa de los últimos años para cumplir todos los compromisos con la OTAN respecto a las capacidades operativas militares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Valcarce precisó que el gasto de España en defensa superará los 33.000 millones de euros este año, lo que significa que ya alcanzó el objetivo del 2 % del PIB al igual que otros socios de la OTAN como Alemania, Bélgica o Portugal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras afirmar que el país comparte plenamente la visión de la UE en política de defensa, insistió en la decisión del Ejecutivo español de fortalecer las capacidades militares "porque entendemos que con ello seremos más útiles a los españoles, a Europa y, por supuesto, más útiles a la OTAN".

Construir una defensa europea basada en el conocimiento, la innovación y la soberanía tecnológica obliga a las empresas -advirtió- no solo a competir por ser los mejores, sino "fundamentalmente" a colaborar en los programas nacionales, pero también en los europeos.

Al respecto, se refirió al objetivo de la UE de que el 40 % de las adquisiciones en defensa sean conjuntas, lo que supone una oportunidad para las empresas españolas que tienen que estar preparadas tecnológicamente para poder acceder a los grandes contratos de esas compras.