Diócesis católica en Nueva York paga ocho millones de dólares a víctima de abuso sexual

La firma de abogados LaFave, Wein, Frament & Karic, que representó a la víctima Michael Harmon, informó este viernes del acuerdo, obtenido en la víspera, e indicó que su cliente sufrió abusos del padre Edward Charles Pratt desde los 11 años, recoge la Catholic News Agency.

Pratt figura en la lista de clérigos con acusaciones creíbles de abuso sexual, y fue destituido en 2002, y se indica que la diócesis de Albany tenía informes sobre los abusos sexuales del sacerdote, anteriores a que este abusara de Harmon.

Según los abogados, el acuerdo con la diócesis "no borra el trauma" de su cliente, pero está de acuerdo en "sacar a la luz este horrible abuso y a las personas que lo permitieron".

Harmon presentó su demanda bajo la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York, de 2019, que dejó sin efecto la prescripción de los casos de abuso infantil, abriendo así una ventana para reclamos de las víctimas de delitos ocurridos hace décadas.

El acuerdo es el primero en un conjunto de siete demandas que han llevado a que se suspenda el proceso de quiebra que la diócesis de Albany inició en 2023, para permitir así que sus casos puedan proceder a juicio.

El pasado julio, cientos de víctimas de abusos del clero aceptaron una compensación de 246 millones de dólares de la diócesis de Rochester, al norte de Nueva York, y que está en quiebra, tras años de disputas en los tribunales.

Las diócesis de Buffalo, Rochester, Syracusa, Albany y Rockville (todas en el norte del estado de Nueva York) se acogieron a la bancarrota para hacer frente a las denuncias por abuso del clero.