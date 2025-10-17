Egipto insta a India a tener mayor implicación para que se cumpla el plan de paz de Gaza

Egipto, que jugó un papel clave en las negociaciones del plan de paz de Gaza respaldado por Estados Unidos, considera que la India puede ser un actor importante para ayudar a implementar el acuerdo entre Israel y Hamás, declaró Abdelaty a un grupo de periodistas al concluir su visita, según informó el Servicio de Información del Estado de Egipto (SIS).

El primer ministro indio, Narendra Modi, con el que se reunió este viernes, reconoció el papel clave de Egipto en el Acuerdo de Paz de Gaza y felicitó al presidente Abdel Fattah al-Sisi, confiando en que el proceso conduzca a una paz duradera en la región.

"Expresé mi profundo agradecimiento a mi amigo, el Presidente Sisi, por su papel crucial en el Acuerdo de Paz de Gaza. La Asociación Estratégica entre la India y Egipto continúa fortaleciéndose para beneficio de nuestro pueblo, nuestra región compartida y la humanidad", afirmó Modi en su perfil de X.

El canciller egipcio también se refirió a la posición de Egipto respecto a la seguridad y gobernanza en la Franja de Gaza, la urgente necesidad de garantizar el flujo de ayuda humanitaria y los preparativos para la Conferencia de Recuperación Temprana y Reconstrucción de Gaza, que Egipto planea organizar en noviembre.

Aunque reconoció el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump como la única opción viable, Abdelaty destacó que un futuro Estado palestino que incluya Gaza y Cisjordania es la única solución capaz de garantizar una paz duradera y la seguridad de Israel y de toda la región, según citó el medio local Hindustan Times.

Durante su intervención, Abdelaty también reiteró el interés de Egipto en unirse al proyecto del Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC), citando la estratégica ubicación geográfica del país y su avanzada infraestructura portuaria y de transporte.

Este megaproyecto de infraestructuras, que ha permanecido en el limbo debido al conflicto en la Franja de Gaza, pretende conectar el Sur de Asia, el Golfo Pérsico y Europa mediante una red de ferrocarriles y puertos destinada a mejorar los flujos comerciales y energéticos.

"Estamos abiertos a sumarnos a cualquier proyecto de conectividad, pero debemos tener en cuenta que la conectividad es muy importante como parte de una solución final de la causa palestina", admitió el ministro egipcio, según cita Hindustan Times.

Abdelaty añadió en sus declaraciones que Israel y Hamás se encuentran en las etapas finales de la implementación de la primera fase del plan de paz.

El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto también se reunió el jueves con su par indio, S. Jaishankar, para abordar, además del plan de paz de Gaza, el reciente intercambio de rehenes y la cuestión palestina, además de la posibilidad de ampliar la cooperación bilateral en los ámbitos político, económico, de defensa, marítimo y de lucha contra el terrorismo.