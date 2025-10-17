Ejecutan en Arizona a hombre culpable de torturar y asesinar a familia hispana en 1993

Los Ángeles (EE.UU.), 17 oct (EFE).- Las autoridades de Arizona ejecutaron este viernes por inyección letal a Richard Kenneth Djerf, quién pasó más de treinta años en prisión por el brutal asesinato en 1993 de cuatro miembros de una familia latina que conmocionó a la comunidad.