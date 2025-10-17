El Banco Central eleva al 5,3 % la previsión de crecimiento del PIB de Paraguay en 2025

Según el Informe de Política Monetaria de septiembre de 2025, publicado este viernes, el sector primario muestra un "ajuste significativo", con un crecimiento esperado de 5,1 %, superior al 1,8 % previsto en julio.

La evolución más favorable se prevé en la agricultura, que alcanzaría un 5,6 %, "debido a mayores rendimientos" en cultivos clave como el maíz y el arroz, destacó el reporte.

Por su parte, el sector terciario se consolida "como el principal motor del crecimiento" en 2025, según el emisor, con una expansión proyectada de 5,3 %, desde el 4,2 % estimado en julio, impulsado por el mayor dinamismo del comercio que se prevé crezca un 7 %.

El BCP también pronosticó un mayor crecimiento en el sector secundario, o industrial, con una mejora en la estimación del 5,4 %, respecto al 5,2 % previsto en julio, debido al buen desempeño de la construcción y la manufactura.

El PIB de Paraguay registró un crecimiento interanual del 5,9 % en el segundo trimestre de 2025, por los resultados en sectores como los servicios, manufacturas, generación de energía eléctrica, impuestos a los productos, construcción y ganadería.

Por otro lado, el emisor mantuvo la proyección de la inflación de 2025 en el 4 %, "con una convergencia esperada hacia la meta del 3,5 % en 2026".

Esta previsión se debe a que "los precios de los alimentos no mostraron la reversión esperada", en especial, la carne y otros productos volátiles de la canasta que mantuvieron incrementos durante el tercer trimestre de este año.

En términos interanuales, la inflación promedio fue 4,4 % en el tercer trimestre (de julio a septiembre), superior al 3,8 % del período anterior, un resultado que se explica principalmente por incrementos en los bienes alimenticios y los servicios, destacó el informe.