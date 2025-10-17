El CAC-40 amortigua sus pérdidas (-0,18 %) gracias a unas declaraciones de Trump

París, 17 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, amortiguó este viernes sus pérdidas (-0,18 %) gracias a unas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, con un discurso menos severo respecto a los aranceles a China, que compensaron la inquietud inicial de la jornada por los resultados de dos bancos regionales de EE.UU.