El DAX 40 de Fráncfort cae más de un 2 % en la apertura

El selectivo de Fráncfort perdía un 2,1 %, hasta 23.772 puntos, en los primeros compases de la negociación de la Bolsa de Fráncfort.

Las bolsas asiáticas también reaccionaron negativamente a los problemas de dos bancos regionales estadounidenses porque podrían desencadenar una crisis.

No obstante, algunos analistas mantienen el optimismo respecto a la renta variable alemana, que ha subido mucho hasta lograr recientemente nuevos máximos históricos, entre otros motivos, debido a la euforia por la inteligencia artificial.

Los inversores han optado por la cautela tras el recrudecimiento de la guerra comercial entre EEUU y China.

El DAX 40 acumula una ganancia en lo que va de año de más del 19 %, por lo que se podría producir una corrección.

Deutsche Bank caía un 5,8 %, hasta 28,73 euros, y el Commerzbank bajaba un 3 %, hasta 29,83 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall perdía un 3,9 %, hasta 1.706 euros, debido a recogida de beneficios porque podría concluir la guerra en Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne en Washington con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para tratar de impulsar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

Sin embargo, el fabricante de neumáticos Continental subía con fuerza un 8,2 %, hasta 59,12 euros, después de presentar cifras preliminares de los resultados del tercer trimestre que muestran un crecimiento mayor de lo esperado.

Continental informó el jueves tras el cierre de la bolsa que en el tercer trimestre logró una rentabilidad operativa antes de extraordinarios respecto al beneficio operativo neto (Ebit) del 11,4 % con una facturación de 5.000 millones de euros.

Asimismo, la compañía, que presentará sus resultados el 6 de noviembre, confirmó sus pronósticos para todo el 2025.

Junto a Continental sólo la empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care (+0,2 %) y su matriz Fresenius (+0,02 %) presentaban una tendencia alcista.