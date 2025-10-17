El fixer gazatí Kayed Hammad denuncia el seguimiento con drones para asesinar periodistas

Hammad hizo estas declaraciones a los periodistas antes de ofrecer en la Universidad Miguel Hernández de Elche (este de España) su testimonio sobre la situación en la Franja de Gaza y las dificultades extremas que viven los profesionales de la comunicación en la zona.

Hammad aseguró que 273 periodistas palestinos han muerto desde el inicio de la guerra, aunque advierte de que la cifra real es mucho mayor: “Esos 273 son solo los registrados oficialmente. Muchos informadores freelance también han sido objetivo del Ejército israelí".

En su recuento oficial, el Gobierno gazatí cifra en 255 los reporteros palestinos asesinados en la Franja desde el comienzo de la ofensiva israelí contra el enclave hace dos años, mientras que el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) sitúa en 200 los periodistas muertos en Gaza y Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023.

"Para ellos, un periodista es más peligroso que un miliciano con un arma”, dijo el reportero sobre las autoridades israelíes.

Describió la crudeza del conflicto y las condiciones en las que los informadores tratan de trabajar: “Los drones detectan a quienes llevan la palabra press en la ropa y los eliminan. Hay periodistas que fueron bombardeados dentro de hospitales. No permiten la entrada de corresponsales internacionales porque no quieren que el mundo vea lo que está pasando”, denunció en referencia a Israel.

Hammad, que fue evacuado de Gaza con la mediación de RSF España, los profesionales con los que había trabajado los últimos 20 años sobre el terreno y destacadas personalidades de la comunicación, llegó a Málaga junto a su esposa y sus tres hijos tras perder a su primogénito en los bombardeos.

En su exposición explicó que la realidad que llega desde los territorios ocupados es "solo una mínima parte de la verdad".

"Las cámaras no pueden captar el olor de un cuerpo quemado ni de un cadáver pudriéndose. Entre 10.000 y 20.000 personas siguen bajo los escombros. Hasta los cementerios fueron bombardeados. Yo mismo perdí la tumba de mi madre”, relató.

Sobre la presunta tregua en el conflicto, el periodista la calificó como “una trampa del presidente de EE.UU. Donald Trump” y consideró que “Israel ha perdido la moral humana y el relato ante el mundo”.

“Nosotros llevamos cien años perdiendo vidas, pero ahora ellos han perdido su humanidad”, sentenció.

En relación con el reconocimiento internacional del Estado palestino, Hammad valoró las medidas de países como España, aunque matizó que lo "realmente" puede ayudar a la población palestina y gazatí son las decisiones que afectan a la economía israelí. "Eso es lo que puede cambiar algo”, subrayó.