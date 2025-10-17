El mayor sindicato tunecino exige el cierre de complejo químico que "mata silenciosamente"

"Gabes ha estado sufriendo durante décadas por una matanza lenta y silenciosa de industrias contaminantes que se ha cobrado la salud y la vida de las personas, y el medioambiente ha sido destruido por tierra, mar y aire", explicó este viernes la UGTT mediante un comunicado, en el que manifestó su apoyo a los ciudadanos y las protestas populares.

Según la organización, los daños a la población van en aumento, ante "el abandono y la complacencia" del actual Gobierno, presidido por Kais Said, y los anteriores, por su "tolerancia" frente a las factorías del complejo químico, "pese a los graves daños causados a la región".

Ante esta situación, exigió una "respuesta positiva" a la demanda popular de desmantelar las unidades de producción contaminantes y "elaborar un mapa de rescate real para Gabes", acorde a los estudios y propuestas de expertos que -aseguró- "han estado trabajando" en la búsqueda de una solución.

En este sentido, la UGTT destacó la necesidad de ejecutar "soluciones radicales e integradas que detengan la muerte lenta que afecta a la región y salven el medioambiente" y que, a la vez, garanticen a la región "medios de subsistencia a través de un plan para la economía limpia y alternativa".

Durante las últimas jornadas, miles de personas de distintos colectivos salieron a la calle en Gabes y la ciudad de Túnez para exigir el desmantelamiento del complejo.

Además, numerosas organizaciones se sumaron al rechazo de las instalaciones y urgieron a su cierre, mediante un escrito del Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales -suscrito por 25 entidades- que señaló que las factorías del complejo emiten "gases tóxicos mortales" debido a las fugas habituales, que "se han intensificado desde principios de septiembre".

Las demandas de cierre de estas instalaciones -en las que predomina la industria del fosfato- son recurrentes en la zona, pero se han incrementado debido al aumento de problemas "respiratorios" sufridos en las últimas semanas entre la población.