El Miami City Ballet abre nueva temporada en sus 40 años y con nuevo director español

El español -quien destacó en una entrevista con EFE que la anterior directora artística del ballet, la bailarina cubanoestadounidense Lourdes López, le ha dejado "el plato muy lleno"- llegó con muchas ganas de "mantener" esa calidad y "elevar todo lo que pueda".

Sobre el repertorio de la nueva temporada, Garcia dijo que "es muy importante mantener relaciones cercanas con grandes coreógrafos que han sido parte de la historia de aquí, como Christopher Wheeldon, Alexei Ratmansky y Justin Peck", pero al mismo tiempo "tenemos que buscar un hueco grande para las nuevas voces de coreógrafos y creadores".

Ocho programas, que incluyen un número récord de obras presentadas por la compañía, que mezclan clásicos con obras contemporáneas, constituirán la primera temporada bajo la dirección artística de Garcia, aunque no de su autoría, pues llegó a la ciudad mágica en agosto pasado.

Esta nueva temporada llega con el objetivo de expandir la presencia de la compañía en el sur de Florida, donde se presenta con una mayor oferta de funciones y nuevos escenarios, entre ellos el teatro The Parker Playhouse, situado en la ciudad de Fort Lauderdale, al norte de Miami.

Garcia, de 46 años, quien con tan solo 15 años de edad se convirtió en el bailarín más joven de la historia en ganar el Prix de Lausanne, conocido como la Champions del ballet, ha sido la primera figura del San Francisco Ballet y del New York City Ballet.

López aseguró a EFE que está "muy contenta" de pasar la batuta a Garcia, a quien conoce de sus años en Nueva York, de la mano del New York City Ballet: "Es un gran chico, fue muy buen bailarín y será muy bueno para los bailarines, que siempre es lo importante".

Para la cubanoestadounidense, "los bailarines son el alma de cualquier compañía, y en estos momentos tan críticos para las artes y el mundo necesitamos artistas más que nunca", señaló.

El MCB inauguró recientemente un edificio frente a los estudios, convertido en residencia para sus estudiantes de ballet internacionales, con lo que refuerza su compromiso con la formación de nuevos talentos, algo que para Garcia es muy importante: "Escuela es igual a futuro", señaló, e insistió que para él "que exista ese puente entre la escuela y la compañía es estupendo".

A Garcia le parece "una casualidad del destino" y "una gran responsabilidad", llegar en un momento tan especial para la compañía.

"Han pasado cuarenta años de muchísimas cosas maravillosas y ahora traen al tercer nuevo director, un director con una proyección y un potencial fuerte, joven y de habla hispana", destacó el español, quien tiene muy presente su voz como inmigrante.

En su primer programa, la compañía presentará 'Peck: Miami en movimiento', tres ballets del estadounidense Justin Peck, que incluyen 'Heatscape', inspirado en los murales y graffitis del barrio de Wynwood.

"Este programa refleja el ritmo, la urgencia y el alma de la propia Miami", describió Garcia, quien añadió que "capta algo vital sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Hay ingenio, fuego, intimidad y una gran amplitud visual: es una forma inolvidable de inaugurar nuestro 40º aniversario".

En diciembre habrá una atemporal Cascanueces, de George Balanchine, y para febrero,'Into the magic city' incluirá la emotiva 'Serenade', de Balanchine, y un estreno mundial del ruso Alexei Ratmansky, en honor a la cofundadora del MCB, Toby Lerner Ansin.

Marzo incluye 'Across the river of light', un recorrido de duetos, desde 'This bitter earth', del británico Christopher Wheeldon, hasta 'Sentimiento', del estadounidense Durante Verzola.

La compañía retomará también 'Jewels', de Balanchine, y el apasionado 'Carmen', de la belgacolombiana Annabelle López Ochoa.

'Your perfect golden hour' mostrará en primavera a un ballet atrevido y diverso con coreografía del mexicano José Limón.

El MCB terminará de celebrar sus 40 años con '¡Vamos! to the beach', el estreno mundial 'New Verzola', de Verzola, y 'Deuce Coupe', de la estadounidense Twyla Tharp, al ritmo de The Beach Boys.