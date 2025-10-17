El oro mantiene su escalada y toca nuevos máximos cerca ya de los 4.400 dólares

Madrid, 17 oct (EFE).- El oro, un activo refugio en tiempos de incertidumbre, mantiene su escalada y durante la madrugada de este viernes ha alcanzado nuevos máximos históricos, cerca ya de los 4.400 dólares por onza.