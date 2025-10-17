El papa dijó que "el perdón es esencial para la paz" al visitar velero de jóvenes en Ostia

Ciudad del Vaticano, 17 oct (EFE).- El papa León XIV se trasladó este viernes a Ostia, en el litoral de Roma, para saludar a los jóvenes que participaron en la iniciativa 'Escuela de la Paz', navegando durante ocho meses por el Mediterráneo, a quienes dijo que "el perdón es esencial para conseguir la paz"