El sueco Stefan Löfven, reelegido presidente del Partido de los Socialistas Europeos

Entre los 248 delegados socialdemócratas que votaron, 219 mostraron su apoyo a Löfven, el único candidato, 23 votaron que no, 5 se abstuvieron y una persona emitió un voto inválido.

Löfven ocupa la presidencia del PES desde octubre de 2022, cuando sustituyó al búlgaro Sergei Stanishev, y previamente había sido primer ministro de Suecia entre 2014 y 2021 y líder de los socialdemócratas suecos desde 2012 hasta el final de su mandato como primer ministro.

Antes de su salto al liderazgo del partido, había presidido el sindicato sueco para los trabajadores industriales y del metal.

Reunidos este viernes y sábado en un congreso en Ámsterdam, los socialdemócratas europeos enfrentan esta legislatura (2024-2029) con menos capacidad de influencia que en el lustro anterior.

Aunque siguen siendo la segunda mayor fuerza del Parlamento Europeo, su tradicional alianza con el Partido Popular Europeo a la hora de legislar está en entredicho por la nueva posibilidad para los populares de obtener mayorías con la extrema derecha en lugar de con sus socios de centroizquierda habituales.

Además, tras la expulsión de los eslovacos de SMER oficializada este mismo viernes, ya sólo tres países de la Unión Europea tienen primeros ministros socialistas: España, Malta y Dinamarca.

Ni el primer ministro maltés, Robert Abela, ni la danesa, Mette Frederisken, que defiende tesis migratorias más duras que sus compañeros de partido, participan en el Congreso del PES.

Sánchez, por su parte, pronunciará este sábado el discurso de clausura del encuentro junto al líder del bloque de verdes y socialdemócratas GroenLinks-PvdA de Países Bajos, Frans Timmermans.