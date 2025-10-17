Emily Damari, exrehén en Gaza, critica el veto a hinchas israelíes en Inglaterra

Damari, que se ha convertido para muchos israelíes en un símbolo de resiliencia tras haber pasado por el cautiverio de Hamás, escribió en su cuenta de X que el fútbol "debería unir a las personas sin importar su fe o religión" y lamentó que la medida "logre justo lo contrario".

"Me liberaron del cautiverio de Hamás y soy una fanática acérrima del Maccabi Tel Aviv. Estoy profundamente conmocionada por esta escandalosa decisión de prohibirme a mí, a mi familia y a mis amigos asistir al partido (...) Espero que las autoridades recuperen la cordura y lo reconsideren", afirmó.

El Aston Villa confirmó el jueves que el encuentro contra el Maccabi Tel Aviv se disputará en su estadio, Villa Park, sin público visitante.

El club explicó que la decisión fue tomada tras consultarlo con el Safety Advisory Group (SAG), el organismo local responsable de la seguridad, que consideró que esta era la opción más prudente "basada en varios factores físicos y de seguridad".

El antecedente más reciente de este tipo de incidentes se registró en Ámsterdam, donde en noviembre fueron detenidas 62 personas y cinco resultaron heridas tras choques entre manifestantes contra la guerra en Gaza y seguidores israelíes que habían viajado para asistir al partido entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv FC.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la decisión de "equivocada" y aseguró que su Gobierno "no tolerará el antisemitismo en las calles del Reino Unido".

También organizaciones judías británicas criticaron duramente la medida, al igual que el propio Ejecutivo israelí, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, la calificó de "cobarde" y pidió que sea revocada de inmediato.