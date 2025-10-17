Encarcelados cuatro hombres por preparar un atentado en Francia contra un opositor a Putin

Fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT, en sus siglas en francés) señalaron este viernes a EFE que los cuatro han sido acusados por los cargos por los que se abrió la investigación judicial en este caso.

Después de comparecer ante el juez que los inculpó, comparecieron ante el magistrado de la libertad y la detención que decretó su ingreso en prisión, según las fuentes.

Se les acusa de formar parte de una "asociación de malhechores terrorista en vista a la preparación de crímenes de atentados a las personas".

Según los elementos filtrados por la prensa, estos hombres originarios de la república rusa de Daguestán, en el Cáucaso, fueron detenidos el lunes por los servicios secretos franceses.

Los investigadores franceses habían detectado últimamente movimientos sospechosos en torno al domicilio de Ossetchkine en Biarritz, la ciudad del País Vasco francés en la que está exiliado desde 2015 y desde donde ha ganado notoriedad por denunciar desde una web la práctica de la tortura en las prisiones rusas.

Este opositor ruso ya había denunciado haber sido objeto de amenazas de muerte en marzo de 2022 y de una tentativa de asesinato en septiembre de ese año.