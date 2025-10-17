Exasesor de Trump se declara no culpable en caso por mal manejo de información clasificada

El exfuncionario ha sido acusado de ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla, que podrían acarrearle penas máximas de 10 años de cárcel por cada uno de ser hallado culpable.

Durante su primera comparecencia ante un tribunal federal, Bolton afirmó entender la naturaleza de las acusaciones. Ante la pregunta sobre cómo se declara, contestó: "No culpable".

Bolton será liberado y deberá pedir autorización al tribunal que lleva su caso antes de poder viajar al extranjero.

La próxima audiencia fue fijada para el próximo 21 de noviembre y las mociones previas deberán presentarse una semana antes.

Este es el inicio de lo que se espera sea un largo proceso judicial, complicado por la naturaleza de la información involucrada.

Según la acusación, Bolton supuestamente redactó resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, a modo de diario personal, mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional durante el primer mandato del republicano, entre 2017 y 2019.

La acusación de la Fiscalía describe cómo Bolton transcribió información clasificada, secretos gubernamentales y conversaciones privadas que había escuchado, las cuales compartió con dos familiares que lo ayudaron a preparar un libro de memorias publicado en 2020.

Los mensajes habrían sido enviados a los dos allegados - que no han sido nombrados- a través de una cuenta de correo electrónico personal que luego fue pirateada en un ciberataque que las autoridades estadounidenses relacionan con Irán.

Bolton se ha declarado "víctima" de un Departamento de Justicia que acusa "a quienes (Trump) considera sus enemigos con cargos que ya fueron rechazados". Su defensa ha negado que hubiera guardado o compartido información clasificada.

El exasesor de Seguridad Nacional es el tercer crítico de Trump en ser imputado en menos de un mes, después del exdirector del FBI James Comey, acusado formalmente por obstrucción y declaraciones falsas, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que enfrenta cargos federales por presunto fraude bancario y falsedad documental.