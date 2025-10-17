Excanciller Schröder defiende construcción del Nord Stream 2 para transporte de gas ruso

Asimismo, defendió la creación de la Fundación para la Protección del Clima de Mecklemburgo-Antepomerania, bajo cuyo amparo se completó la construcción del gasoducto en 2021, y criticó las sanciones estadounidenses contra la construcción de Nord Stream 2, según informa el diario económico Handelsblatt.

"La fundación ofrecía la posibilidad de evitar sanciones estadounidenses políticamente absurdas y no justificadas por nada", declaró en calidad de testigo ante la comisión parlamentaria que investiga las acusaciones según las cuales el Gobierno de Mecklemburgo-Antepomerania intentó eludir estas medidas punitivas precisamente mediante la creación en 2021 de dicha fundación, por su carácter regional.

Schröder subrayó además su convicción de que los estadounidenses no debían interferir en la política energética de Alemania.

El excanciller agregó que bajo su gobierno de coalición entre socialdemócratas y verdes, Alemania había querido abandonar la energía nuclear y apostar por el carbón y el gas natural, este último más respetuoso con el medio ambiente, para garantizar el suministro energético y, en este aspecto, Rusia podía suministrar gas natural a buen precio a través de gasoductos.

Schröder afirmó que la cooperación energética entre Rusia y Alemania había sido "extraordinariamente sensata" y, en otras circunstancias, seguiría siéndolo hoy día.

Tras abandonar la política en 2005, el exanciller, que por razones de salud compareció ante la comisión parlamentaria por videoconferencia, trabajó durante muchos años para empresas energéticas rusas, y entre otros cargos se desempeñó como presidente del consejo de administración de Nord Stream 2, propiedad al 100 % de la empresa gasística rusa Gazprom.

La puesta en marcha del Nord Stream 2 nunca se hizo efectiva al quedar paralizado el proceso de certificación por parte de Alemania como respuesta al reconocimiento por parte de Moscú de las entonces autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk poco antes de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

En el caso del Nord Stream 1, operativo desde 2011, el flujo de gas fue reduciéndose en el verano de 2022 hasta detenerse por completo a principios de septiembre, según Moscú, por motivos técnicos.

En septiembre de ese mismo años, tres de las cuatro tuberías resultaron dañadas en un acto de sabotaje contra los gasoductos que todavía no se ha esclarecido.

Alemania rechaza categóricamente la opción de una reparación y puesta en marcha de los gasoductos Nord Stream.