Fuerte explosión en una fábrica de municiones en la región rusa de Baskortostán

Moscú, 17 oct (EFE).- Una fuerte explosión destruyó este viernes uno de los talleres de la fábrica de municiones y productos químicos 'Avangard' de la ciudad de Sterlitamak de la región rusa de Baskortostán, según informó la Administración local.