FundéuRAE: "boca a boca", pero también "boca (a) oreja"

Se pueden encontrar en los medios de comunicación frases como “Sanderson atribuye su éxito al boca a boca y a su personalidad metódica”, “Explica que, entre las celebridades, el boca a oreja es también el mejor canal de comunicación” o “Se decidió por la autopublicación con su primera novela, y el boca oreja la obligó a reeditarla”.

Formada mediante la repetición del sustantivo “boca”, la expresión “boca a boca” se utiliza para hablar de una transmisión oral de información, que se efectúa siguiendo un flujo constante en el que cada persona transmite un hecho a alguien, este lo hace a otra persona y así sucesivamente. Como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, esta es la construcción mayoritaria en el uso, pero también se documentan y se consideran válidas las variantes “boca a oreja” y “boca oreja”, en las que prima la idea del acto comunicativo en el que una persona cuenta algo a alguien.

Si se decide optar por “boca oreja” (sin preposición), se recuerda que se escribe en dos palabras y sin guion, por lo que lo apropiado sería prescindir de este signo en “La nueva película que ha triunfado por el boca-oreja”.

Por tanto, todos los ejemplos del principio son adecuados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se recuerda que “boca a boca” es la única forma recomendable en alusión a la maniobra que consiste en traspasar aire a una persona mediante la boca: “Mientras trataba de reanimarlo con el boca a boca y el masaje cardíaco, llamó a sus compañeros”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.