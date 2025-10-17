Georgia lleva a cabo registros en viviendas del exprimer ministro y otros exfuncionarios

"Se practicaron registros de casas y apartamentos de Irakli Garibashvili, Grigol Liluashvili, Otar Partsjaladze y personas vinculadas a ellos, en total a ocho personas", declaró a la presa el Fiscal General, Gueorgui Gvarakidze.

Durante los registros, indicó que "fueron requisados ordenadores, documentos, grandes sumas de dinero".

Añadió que estos registros "fueron practicados junto al Comité de Seguridad del Estado de Georgia en el marco de varias causas penales", sin puntualizar a cuáles se refería.

En total fueron practicados 22 registros, dijo, al señalar que las investigaciones continúan.

Hasta el momento ninguno de los exfuncionarios ha hecho declaraciones.

Garibashvili ocupó en dos ocasiones (2013-2015 y 2021-2024) el cargo de primer ministro de Georgia, además de fungir como ministro de Interior y de Defensa y presidente del partido gobernante Sueño georgiano.

El Gobierno georgiano lanzó una campaña de lucha contra la corrupción, en el marco de la cual fue detenido en septiembre pasado el exministro de Defensa Dzhuansher Burchuladze, por lavado de dinero, un delito por el que podría enfrentar de 9 a 12 años de cárcel.

En junio pasado también fue detenido el exviceministro de Economía Romeo Mikautadze, por apropiación indebida, que podría ser condenado a 12 años de cárcel.