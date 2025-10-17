Gobierno de Trump despide a fiscal que se negó a imputar a la fiscal general de Nueva York

Washington, 17 oct (EFE).- La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, despidió este viernes a una fiscal que se negó a presentar cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien fue acusada luego de ser una de las principales investigadores de las actividades empresariales del republicano.