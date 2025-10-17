Hallan en una lavadora el cuerpo descuartizado de una mujer desaparecida en Ecuador

El Ministerio Público indicó que el cuerpo de la víctima, a la que identificó como Martha S.C., fue hallado en su propio departamento.

De su lado, la televisión Ecuavisa informó que los restos del cuerpo descuartizado estaban dentro de una lavadora y un balde plástico.

Añadió que la mujer era una abogada de 47 años que había sido reportada como desaparecida hace 12 días. Su hijo puso la denuncia ante la Fiscalía luego de no saber el paradero de su madre, quien fue vista por última vez el pasado 5 de octubre, cuando salió para una reunión de trabajo.

Tras la denuncia, la Policía activó sus unidades especializadas. Los uniformados revisaron cámaras de vigilancia y llegaron hasta el inmueble en la zona de Sauces 9. Allí encontraron el cuerpo desmembrado de la mujer.

Posteriormente, identificaron que en ese departamento vivía la hija de la víctima. En el sitio se encontró una sierra eléctrica, siete cuchillos, una moledora eléctrica y un machete. Además de un celular, una computadora portátil y una tarjeta bancaria, detalló la televisión.

Un morador de Sauces 9 relató que tras la desaparición de la abogada, su hija salió a ayudar en la búsqueda. Contó que la mujer preguntaba en el vecindario si habían visto a su madre, que estaba desaparecida.

Con el pasar de los días, los vecinos reportaron malos olores en la zona. Posteriormente, la Policía allanó el inmueble y encontró el cadáver descuartizado, indicó Ecuavisa.