Hijo de Gadafi comparece ante un juez libanés por la desaparición de célebre imán en Libia

Beirut, 17 oct (EFE).- Hanibal Gadafi, hijo del asesinado dictador libio Muamar al Gadafi, compareció este viernes ante un juez libanés por presunta ocultación de información en el caso de la desaparición del clérigo chií Musa al Sadr hace 47 años mientras realizaba una visita oficial a Libia.