La actriz Brigitte Bardot sale del hospital y regresa a su casa de la Costa Azul francesa

París, 17 oct (EFE).- La actriz francesa Brigitte Bardot, de 91 años, salió del hospital este viernes por la tarde y se encuentra en su casa de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, informaron fuentes de su entorno al periódico local Var-matin.