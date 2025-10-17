La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 3,11 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA avanzó un 2,93 %, hasta los 82.166.246,5 puntos.

Todas las acciones cerraron en terreno negativo y las que más ganaron fueron las de Aluar (+7,99 %), Telecom Argentina (+6,92 %) y Grupo Supervielle (+6,78 %).

Los títulos públicos argentinos en dólares bajaron este viernes un promedio de 0,2 %, en tanto el riesgo país quedó en 1029.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense subió 45 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró en 1.475 pesos para la venta al público.

En la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense subió a 1.455 pesos por unidad, pese a que el Tesoro de los Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado mediante la venta de dólares.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 20 pesos, a 1.485 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 3,5 %, hasta 1.543,69 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 4,6 %, a 1.541,49 pesos por dólar.