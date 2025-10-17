La Bolsa de Milán cerró con una bajada de 1,45 % arrastrada por el sector bancario

Roma, 17 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes a la baja y su índice selectivo Ftse Mib cedió un 1,45 % hasta los 41.758,11 puntos, arrastrada por el sector bancario.