La Bolsa española baja el 0,29 % pero conserva el nivel de los 15.600 puntos

El índice de referencia del parqué español, el IBEX 35, bajó 44,7 puntos, hasta 15.601,1 puntos. En la semana ganó el 0,81 % y en el año acumula una subida del 34,55 %.
De los grandes valores solo cayó Banco Santander, el 3,36 %, la cuarta mayor bajada del IBEX, en tanto que el grupo financiero BBVA subió el 5,98 % (mayor alza del índice) después de fracasar la opa que había planteado al Banco Sabadell.
Además, Telefónicaganó el 0,92 %; la eléctrica Iberdrola el 0,83 %, la petrolera Repsol el 0,1 % y el gigante textil Inditex el 0,06 %.
La bolsa consiguió reducir al final de la sesión las pérdidas registradas en su gran mayoría por la caída de la banca gracias al buen comienzo de negociación de Wall Street, aunque ahora solo subía el 0,05 %. El barril de petróleo Brent perdía el 0,06 % y se negociaba a 61 euros EFE
