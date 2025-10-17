La Bolsa española baja el 0,29 % pero conserva el nivel de los 15.600 puntos

Madrid, 17 oct (EFE).- La Bolsa española bajó este viernes el 0,29 % afectada por la caída de la banca ante los problemas del sector financiero regional en Estados Unidos y su contagio en Europa, así como por el rumbo incierto de Wall Street.