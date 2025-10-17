La brasileña Embraer y la india Mahindra sellan alianza sobre el carguero militar C-390

El pacto se basa en un memorando de entendimiento suscrito en febrero de 2024 y pretende incluir "la comercialización conjunta, la industrialización y el desarrollo de la India como un centro de operaciones del C-390 Millennium", informó Embraer en una nota.

Según la información, Embraer y Mahindra trabajarán de forma "estrecha" para identificar oportunidades de fabricación local, instalaciones de montaje, cadena de suministros y actividades de manutención.

"El objetivo a largo plazo es posicionar a la India como un centro de fabricación y soporte para la aeronave C-390 Millennium, atendiendo las necesidades del país y de la región", añadió el comunicado.

El C-390 Millennium es un avión que puede realizar misiones de transporte táctico de tropas y vehículos, ayuda humanitaria, gestión de catástrofes y evacuación aeromédica.

El carguero ya ha sido seleccionado por las fuerzas aéreas de Brasil, Portugal, Hungría, Países Bajos, Austria, Corea del Sur, República Checa, Suecia, Eslovaquia y Lituania.

El CEO de Embraer Defensa & Seguridad, Bosco da Costa Junior, dijo que el acuerdo con Mahindra es "un hito significativo" que buscará "entregar una solución conjunta de transporte militar más avanzada y confiable para la Fuerza Aérea India".

Por su parte, Vinod Sahay, miembro de la directiva de Mahindra, espera que el pacto con Embraer ayude no solo a elevar la seguridad y aspiraciones de India, sino que también sirva para apoyar la filosofía 'Hecho en la India'.

La alianza contribuye además para "el fortalecimiento de los lazos entre Brasil y la India" y coincidió con una visita a Nueva Delhi del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin.

En el marco de ese viaje, Embraer inauguró este viernes una oficina en Nueva Delhi.

Brasil e India son socios fundadores de los BRICS, grupo de economías emergentes que lidera China, y se han visto impactados por la política de aranceles del Gobierno de Estados Unidos.