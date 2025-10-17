La Cámara de Diputados de México aprobó en lo general la Ley de Ingresos 2026

De esa estimación total, el Gobierno prevé que 5,83 billones de pesos (unos 317.272 millones de dólares), corresponden a impuestos; 1,63 billones de pesos (unos 88.705 millones de dólares) a ingresos por ventas, prestaciones y servicios y otros ingresos; y un monto de endeudamiento neto interno de hasta 1,78 billones de pesos (unos 96.868 millones de dólares).

La aprobación del dictamen, que integra conceptos y estimaciones para la recaudación del próximo año, se dio con 349 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones.

También, derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal 2026, se proyecta una recaudación federal participable por 5,33 millones de pesos (unos 290.061 millones de dólares).

Además, la Ley de Ingresos autoriza al Ejecutivo Federal, mediante las referidas formas de ejercicio del crédito público, a obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 15.500 millones de dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Igualmente, la ley en mención faculta a Pemex, y a sus empresas productivas subsidiarias, a adquirir un monto de endeudamiento neto interno de hasta 160.619 millones de pesos (unos 63.077 millones de dólares) y uno externo de hasta 5.342 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su vez, con la aprobación del legislativo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas productivas subsidiarias podrán obtener un endeudamiento interno de hasta 8.764 millones de dólares y otro externo de 996 millones de dólares.

En el dictamen, la Comisión de Hacienda consideró acertadas las previsiones contenidas en los criterios generales de política económica, que proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre el 1,8 y el 2,8 % real anual.

Además, la ley prevé un tipo de cambio promedio de 19,3 pesos por dólar, una plataforma de producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios y un precio promedio de 54,9 dólares por barril.

También, la Comisión argumenta que la ley "busca consolidar una recaudación eficiente y responsable, mantener la sostenibilidad fiscal sin aumentar impuestos, y fortalecer el gasto público productivo, particularmente en infraestructura, seguridad social, transición energética, y proyectos estratégicos como el Corredor Interoceánico y la CFE".

Finalmente, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 establece controles claros sobre fideicomisos, ingresos excedentes, endeudamiento y aprovechamientos, privilegiando la transparencia, la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad de la Hacienda pública.