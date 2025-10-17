La EMA respalda el primer tratamiento para una enfermedad pulmonar crónica grave en la UE

La Haya, 17 oct (EFE).- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) respaldó este viernes autorizar la comercialización en la Unión Europea de Brinsupri, el primer tratamiento específico para la bronquiectasia no debida a fibrosis quística (NCFB), una enfermedad pulmonar crónica y progresiva que afecta a entre 400.000 y tres millones de personas en Europa.