La ONU reivindica solución de dos Estados y rendición de cuentas para la paz en Gaza

Consideró que tiene que haber un proceso político que lleve a la solución de dos Estados (Palestina et Israel), donde se reconozca el derecho a la autodeterminación de los palestinos.
"Se trata de garantizar que todos los palestinos de Gaza y Cisjordania, independientemente de su género, edad o discapacidad, puedan hacer oír su voz y participar en los procesos de toma de decisiones sobre su futuro gobierno", explicó el alto comisionado.
También sostuvo que no puede haber una reconciliación duradera entre palestinos e israelíes si no se rinden cuentas y se dice la verdad sobre las "violaciones graves" de los derechos humanos y de las leyes internacionales humanitarias que han ocurrido en los dos años de conflicto.
Para depurar responsabilidades, destacó Türk, la supervisión y los informes de derechos humanos siguen siendo fundamentales y estos deben darse sin que haya amenazas, intimidación o represalias.
Türk también defendió la protección de las ONG, que han sido "repetidamente atacadas y debilitadas durante años", y el acceso pleno y sin restricciones de la ayuda humanitaria, de los observadores de derechos humanos y de los periodistas internacionales.
"Los periodistas deben poder realizar su labor en Gaza con libertad. Abrir Gaza al mundo puede servir como una garantía contra una recaída y actuar como una presencia protectora para prevenir violaciones", declaró.
El alto comisionado para los derechos humanos puso a disposición su oficina para apoyar a los actores del conflicto y a la comunidad internacional en los esfuerzos para fomentar la paz, la justicia y la reconciliación.