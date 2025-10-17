Los católicos suben en el mundo pero bajan las vocaciones, sobre todo de las religiosas

Según los datos actualizados a 30 de junio de 2023, el número de católicos era de 1.405.454.000, lo que supone un aumento total de 15.881.000 respecto al año anterior en todos los continentes.

El incremento más significativo fue en África, con 8.309.000 bautizos más, seguido de América (5.668.000), Asia (954.000), Europa (740.000) y Oceanía (210.000).

Así, el porcentaje mundial de católicos aumentó con respecto al año precedente alcanzando el 17,8 %, lo que supone un aumento del 0,1 %.

Por otra parte, se confirma la tendencia a la disminución global de las religiosas en 2023, con un descenso de 9.805. Actualmente son en total 589.423 y los aumentos se registran de nuevo solo en África (1.804) y en Asia (46).

En Europa, disminuyó el número en 7.338, así como también cayó en América (4.066) y Oceanía (251).

Del anuario se desprende que continúa la falta de vocaciones, pues el número de seminaristas mayores, diocesanos y religiosos cayó globalmente en 1.986, estableciéndose en 106.495.

Los aumentos solo se registraron en África (383), mientras que las disminuciones se dieron en Asia (1.331), Europa (661), América (362) y Oceanía (15).

El número total de sacerdotes en el mundo también sigue bajando, situándose en 406.996, con una disminución de 734 respecto al último año. Una vez más, Europa registra el descenso más considerable (2.486), al que se suman América (800) y Oceanía (44).

Al igual que el año pasado, los aumentos de sacerdotes solo se dan en África (1.451) y Asia (1.145).

Mientras que aumentó el número de misioneros laicos en el mundo, que son 444.406, con una subida de 31.320, repartido del siguiente modo: América (29.652), Asia (2.290) y Oceanía (76), con disminuciones en África (404) y en Europa (294).

También el número de catequistas en el mundo creció interanualmente un total de 17.384, hasta 2.866.966. Las disminuciones se registraron en Europa (17.173) y en África (11.054).

Sin embargo, se produjo un cambio en la tendencia a la baja, con un fuerte aumento de su número en América (30.667), Asia (14.616) y Oceanía (328).