Los pasajeros ya viven en digital: una gran oportunidad para la aviación, según SITA

El estudio recoge las opiniones de más de 7.500 pasajeros en 25 países, encuestados en aeropuertos antes de despegar y después de aterrizar. Sus demandas son claras: viajes más simples, fiables y sostenibles.

La simplicidad implica menos esperas, trayectos intermodales fluidos y actualizaciones en tiempo real desde el móvil. Casi dos de cada tres pasajeros quieren procesos aeroportuarios más rápidos, y el 42% desea un único billete que combine avión, tren y carretera. El uso del móvil ha aumentado 20 puntos porcentuales desde 2020, impulsado por generaciones digitales que marcan el nuevo estándar de viaje.

“Los pasajeros no se resisten al cambio. Ellos ya han cambiado”, afirmó David Lavorel, CEO de SITA. “Se han digitalizado. Ahora nos toca a nosotros. El futuro del viaje no consiste solo en añadir tecnología, sino en eliminar fricciones”.

La identidad digital y la biometría ya no son cosas del futuro, sino que son elementos que los pasajeros esperan utilizar. esperadas. La mayoría prefiere puertas biométricas frente a mostradores atendidos; casi el 80% está dispuesto a guardar su pasaporte en el móvil y dos tercios pagarían por esa comodidad. A nivel global, la adopción de identidades digitales crecerá de 155 millones de usuarios actuales a 1.270 millones en 2029.

La sostenibilidad también se ha vuelto prioritaria. Casi el 90% de los pasajeros pagaría más para reducir emisiones, y muchos aceptarían volar más lento o llevar menos equipaje para disminuir su huella.

La confianza es ahora un factor medible en las decisiones de viaje. Aunque la tasa de incidencias de equipaje está en mínimos históricos, el 78% pagaría por un seguimiento de equipaje de extremo a extremo. Además, el 70% planea al menos un viaje intermodal este año, y espera que esa confianza se extienda a todos los modos de transporte.

“Estamos pidiendo a los pasajeros que se adapten al viaje”, añadió Lavorel. “Pero son ellos quienes piden que el viaje se adapte a ellos. Las herramientas ya existen —biometría, identidades digitales, datos en tiempo real, equipaje inteligente”.

“La Voz de los Viajeros” forma parte de la serie IT Insights de SITA, que incluye también los informes de Transporte Aéreo y Equipaje. Con más de una década de datos, estos estudios son una referencia mundial sobre cómo evolucionan las expectativas de los pasajeros y qué debe hacer el sector para responder.

SITA is the air transport industry’s tech engine, making travel safer, easier, and more sustainable for everyone. From the earliest days of commercial aviation to today’s digital frontiers, SITA has been there, connecting the industry and helping it evolve through every leap forward.

With around 2,500 customers, SITA technology supports over 1,000 airports and more than 19,600 aircraft worldwide. It also helps over 70 governments strike the balance between secure borders and seamless journeys. Behind the scenes, SITA bridges 45–50% of the industry’s data exchange, enabling a highly complex global network to operate smoothly and reliably, every step of the way.

SITA is transforming fast. From advanced self-service and operations control to airport design and digital borders, we’re shaping the next generation of travel through key acquisitions like Materna IPS, ASISTIM, and CCM. We’re also expanding beyond aviation with initiatives such as SmartSea, bringing our trusted technologies to cruise, rail, and urban air mobility.

This transformation is about more than new products. We’re investing in the right skills, tools, and partnerships to help the industry move with greater intelligence and agility, bringing together smart systems, seamless data, and sustainable innovation. Because as global travel surges, flow is everything.

As part of our bold climate strategy, SITA is cutting emissions by 4.2% each year and targeting net zero by 2050. Our science-based targets are validated by the SBTi, and our growing portfolio is helping customers reduce their own carbon footprints too.

Owned by the industry and driven by its needs, SITA operates in more than 200 countries and territories.

