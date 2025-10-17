Los rusos gastan la mitad de lo que gastaban antes en su cesta de la compra

Según un estudio de Sovcombank, el gasto en tiendas de comestibles y supermercados por parte de los ciudadanos rusos se redujo de entre un 13 y 14 % en enero a un 6 % en julio de 2025, según el diario Izvestia.

Otras encuestas llevadas a cabo por el Banco Central indican que el porcentaje de aquellos que optan por el ahorro alcanza el 56 % de la población, el nivel más alto desde marzo de 2023.

Esto también ocurre con aquellos que tienen ingresos altos, quienes se duplicaron en un año, del 22 % al 47 %, según la empresa B1.

Por otro lado, la tasa de crecimiento del sector de la alimentación se desaceleró un 2 % entre enero y septiembre de este año, en comparación al 6-8 % de crecimiento del año anterior, según escribe Izvestia citando a representantes de la cadena de supermercados Perekriostok.

El experto señala que la tendencia a la contracción del consumo continúa y lleva a la reducción del tamaño de las tiendas y la optimización de su oferta de productos.

Además, aumenta el gasto en marcas blancas también en productos fuera del sector alimentario, como el textil.

Sovcombank calcula que el volumen del mercado minorista de consumo durante los primeros seis meses de 2025 ascendió a 28,9 billones de rublos (unos 35.720 millones de dólares), un aumento del 11,1 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

Entre los supermercados rusos, el que presentó mayor tasa de crecimiento fue Magnit, con un 14,7 % interanual.

Durante este año, el precio de los alimentos en Rusia creció considerablemente y el precio de la patata, por ejemplo, llegó a alcanzar su máximo histórico en abril.