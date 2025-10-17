Los trabajadores de plataformas digitales crecen un 25 % en Brasil en los últimos dos años

São Paulo, 17 oct (EFE).- El número de personas que trabajan en plataformas digitales creció un 25,4 % entre 2022 y 2024 en Brasil, lo que representa casi un 2 % de la población ocupada en el sector privado, según datos divulgados este viernes por el Gobierno.